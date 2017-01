Syv års fængsel for drabsforsøg på frisør

De to mænd der var anklaget for drabsforsøg mod en frisør, har fået deres dom. Manden der skød har fået syv års fængsel for de livsfarlige skud. Frisøren blev ramt af syv skud i arme og ben. Den anden anklagede mand, der kørte bilen, blev frikendt for drabsforsøget, da retten ikke mente, at det var bevist at han havde været med til at planlægge skudattentatet.