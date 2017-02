Synger Ottos sange

Det er GTM-Gundsø Teater og Musik, der har sørget for at tilhørerne igen kan opleve nogle af hans største hits med sange som 'To lys på et bord', 'Mandalay' og 'Når en sailor går i land' i forestillingen 'Susanne, Birgitte, Hanne og Otto'. Sangene leveres af fire sangere og et tremands-orkester på scenen.