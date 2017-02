Send til din ven. X Artiklen: Sygt sygehusvæsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygt sygehusvæsen

Roskilde Avis - 24. februar 2017 kl. 01:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Vores syge sygehusvæsen.

Læs også: Lad os få en rigtig turistchef

Man har et synspunkt til man tager et nyt.

Og nu - inden det kommende kommunalvalg, trænger den nuværende sygehusstruktur til et eftersyn. Den virker tilfældig og uforståelig for os borgere.

Her er et aktuelt eksempel fra det virkelige liv.

Er det rimeligt og rationelt, det man i dette tilfælde byder en 84-årig dame fra Roskilde, der en sen aften, via vagtlæge bliver akut indlagt på HOLBÆK SYGEHUS.

Efter endt undersøgelse udskrives hun til eget hjem kl. 04 morgen, hvilket jeg finder ganske uacceptabelt, tænk at sende en ældre dame hjem på den tid af natte, Det skal lige bemærkes, hun bor alene.

Næste morgen, da datteren kommer på besøg for at se til hende, er hun faldet, ligger på køkkengulvet og bløder meget fra hovedet. Der ringes 112, og hun køres nu til Universitetshospitalet i Køge for nærmere undersøgelse og behandling. Planen var, at hun herefter skulle overflyttes til Holbæk sygehus, men med forståelse for den tidligere oplevelse, får hun lov til at blive i Køge.

Kan det blive mere grotesk ? Hvorfor har vi ikke en læge døgnbemandet skadestue på Roskilde Sygehus?

De sygehusplaner, der er prioriteret og planlagt for fremtidens sygehuse ud over det ganske land, virker fuldstændig irrationelt. Som det er nu, hvor man har specialiserede afdelinger og behandlingsmuligheder, bliver patienterne kørt fra det ene sygehus til det andet, til stor gene for den enkelte patient.

Når vi nu ellers har et velfungerende sygehus i Roskilde, havde det været rationelt at blive behandlet lokalt. Og hvad koster det ikke i transport med al den kørsel på tværs i regionerne landet over? Det virker som om " hvad man tjener på gyngerne, sætter man til på karussellen".

Jeg efterlyser sund fornuft og praktisk tankegang og ikke mindst tid. Tid til at personalet kan drage kvalificeret og værdig omsorg, overfor de medmennesker der har brug for vores sundhedsvæsen enten akut eller planlagt.

Jeg ved, at det personale, der er ansat til at udføre de mangeartede opgaver, gør deres bedste under de givne forhold, men de givne forhold er efterhånden blevet meget ringe.

Vi hører om overbelægning på sengeafdelingerne, lavere normeringer, et personale der går ned med stress og andre som vælger at forlade deres fag.

Nu forsøger man fra politisk side at forbedre de områder, der har vanskeligt ved at dække behovet for praktiserende læger. Men det er lige så vigtigt, at man ser på sygehusene og deres muligheder for en værdig behandling af patienterne i sygehus regi.

Disse oplevelser er desværre ikke enkeltstående, jeg kan frygte for en alvorlig fremtid for både patienter og personale.

Vil de, vores folkevalgte regionspolitikere virkelig være disse forhold bekendt?

Anna Diederichsen

Sct. Agnesvej 2 - 12

4000 Roskilde