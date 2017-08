Siden 2013 har Sygehusgruppen med et vekslende antal deltagere arbejdet for at redde så mange funktioner og job som muligt i Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Sygehusgruppen foreslår forbedring i plan:Mere plads i Roskilde og Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygehusgruppen foreslår forbedring i plan:Mere plads i Roskilde og Næstved

Roskilde Avis - 30. august 2017 kl. 00:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hospitalerne i Region Sjællands to største byer Roskilde og Næstved skal have en større plads i Sygehusplanen, hvis den skal kunne fungere og klare opgaven sin definerede opgave, så befolkningen får et tilfredsstillende tilbud fra sundhedsvæsenet.

Sådan argumenterer Sygehusgruppen i Roskilde efter at have fulgt udviklingen i regionens sundhedsopgaver og haft møder med repræsentanter fra de forskellige partier i regionsrådet.

Talsmanden for Sygehusgruppen, apoteker Paul Bundgaard, peger på flere forhold, der taler for at bruge Roskilde og Næstved Sygehus i større omfang end hidtil planlagt.

Byggeriet af det nye regionssygehus ved Køge er blevet forsinket, fordi opgaven nu har måttet overdrages til nye rådgivere og entreprenører, fordi det først vedtagne projekt blev for dyrt. Derfor har det også været nødvendigt at skære ned i byggeriet og antallet af planlagte senge.

Brug Køge og Roskilde sammen

Sygehusgruppen respekterer hovedpunkterne i den vedtagne sygehusplan. Men en forudsætning for, at den kan gennemføres indenfor den aftalte økonomiske ramme er, at en større samdrift mellem Universitetshospital Sjællands 2 enheder i Køge og Roskilde, så man fortsat bruger flere eksisterende faciliteter i Roskilde.

Ledelsen i Region Sjælland håber, at mobile og hurtige behandlings-metoder kan mindske behovet for senge.

Men samtidig planlægger man at hjemtage hovedparten af den fjerdedel blandt patienterne, der hidtil er blevet behandlet udenfor regionen, til sine egne sygehuset. Det er ikke de mindst krævende patienter, og derfor vil de skabe ekstra pres på antallet af senge.

Desuden bliver befolkningen stadig ældre, hvilket ligeledes øger behovet for behandling.

Derfor vil et reduceret hovedsygehus ved Køge ikke få nok plads til at klare opgaven. Men løsningen er kun 20 km. væk i Roskilde, som i dag har mange velfungerende senge.

I forvejen drives de to hospitaler som en enhed indenfor rammen af et Universitetssygehus. Derfor vil det også være organisatorisk let at lade Roskildes senge aflaste den manglende kapacitet i Køge.

Debat op til valget

Sygehusgruppen i Roskilde har samarbejdet med kommunen om denne strategi for at bevare flest mulige funktioner og job på hospitalet ved Køgevej.

Samtidig foreslår gruppen at opgradere skadestuer med læger hele døgnet både i Roskilde og Næstved, som er de to største bysamfund med flest indbyggere indenfor regionen.

Frem til efterårets kommune- og regionsvalg, bliver der taget initiativ til, at denne debat kommer på dagsordenen, fortæller Paul Bundgaard på vegne af Sygehusgruppen.

tk Fakta

Sygehusgruppen i Roskilde blev oprettet tilbage i 2006 med det formål at få hovedsygehuset i Region Sjælland til Roskilde.

Men i den sygehusplan, som regionsrådet vedtog i 2010, blev hovedsygehuset placeret i Ølby ved Køge, mens tre andre akuthospitaler skulle ligge i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. De to nuværende store sygehuse i Roskilde og Næstved er kun tildelt en mindre plads som specialsygehuse i denne plan.

Efter valget i 2013 genopstod Sygehusgruppen - nu med det formål at bevare flest mulige funktioner og job samt sikre en fuldt fungerende skadestue i Roskilde.