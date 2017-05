Politikere fra forskellige partier går sammen om sikker skolevej i Svogerslev. Fra venstre står Michael Højbjerg (V) og Bent Jørgensen (V), det Pierre Kary (S) og nederst Merete Dea Larsen (DF) . (Foto: Privat) Foto: Photographer: Tim Bang

Send til din ven. X Artiklen: Svogerslevspolitikere kæmper for: Sikker skolevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svogerslevspolitikere kæmper for: Sikker skolevej

Roskilde Avis - 30. maj 2017 kl. 09:16 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene i Svogerslev skal kunne komme sikkert til skole uden at køre i siksak mellem store lastbiler på Lynghøjen.

Poderne skal kunne køre ad cykelstier og krydse vejene trygt. Det mener de fire Svogerslevpolitikere Pierre Kary (S), Merete Dea Larsen (DF), Michael Højbjerg (V) og Bent Jørgensen (V).

De har dannet en tværpolitisk alliance i kampen for sikre skoleveje for børn og forældre i Svogerslev.

Let og tung skal deles

Politikerne foreslår blandt andet, at skolebørn og lastbiltrafik holdes adskilt på Lynghøjen, og at hastigheden bliver sat ned på Lindenborgvej.

På den måde får skole- og institutionsbørn også sikker passage til og fra Lynghøjsøerne.

De fire er enige om, at den nuværende trafikale situation omkring Lynghøjskolen og på Lindenborgvej er helt uacceptabel.

Derfor har de samlet op på de mange idéer og løsninger, som har været fremme i den senere tids debat.

Nu mener de til gengæld, at det er byrådets tur til at gå i aktion med at sørge for, at skolevejene for børn i hele byen bliver sikre.

Løsning for alle

Politikerne mener, at der er brug for at tænke i en helhedsløsning, hvor børnenes sikkerhed er i top, men hvor der samtidig også er plads til at kunne drive virksomhed.

Derfor skal der være bedre udkørselsforhold på Lindenborgvej for tunge køretøjer med ærende i industriområdet på Lynghøjen.

Politikerne har sendt et samlet udspil til Plan- og Teknikudvalget, der kan behandle forslagene på mødet i juni.

Forslag 1. Lastbilstrafikken skal væk fra Lynghøjen og i stedet betjenes via Lindenborgvej

2. Sikker overgang for alle til naturområdet Lynghøjsøerne

3. Etablering af 'Kiss & Ride' løsninger

4. Etablering af cykelsti og ændring af parkeringsarealet på Lynghøjen foran Lynghøjskolen.

5. Erhvervsvirksomheder på Industrileddet bør kunne betjenes via Lindenborgvej.

6. Etablering af rundkørsel i krydset Lindenborgvej/Stamvejen og udvikling af sikker overgang samt afvikling af trafikken på Lindenborgvej fra Stamvejen til Lyngageren.

7. Fokus på manglende cykelstier ved hovedvejene Kongemarksvejen og Stamvejen samt vedligeholdelse af vejanlæg.

8. Dobbeltrettet cykelsti i Svogerslev Hovedgade