Lastbilerne skal i fremtiden kunne komme ind via svingbaner til en grund i Svogerslev i stedet for via skolevejen Lynghøjen. (Foto: Anette Gundlach)

Svogerslev får: Sikker skolevej i år

Svogerslev får sikker skolevej allerede i år, når det igen er gjort muligt for lastbilerne at komme ind til blandt andet et lastbilsværksted via Lindenborgvej i stedet for ad Lynghøjen, hvor skolebørnene færdes, fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen.