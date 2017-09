Svitset bamse på komfur

Søndag ved aftensmadstid kom en familie på Ramsøvejen i Gadstrup hjem til et køkken, hvor der var røg og sod i køkkenet. På komfuret lå der en brændt bamse. I første omgang mente familien, at brandskaden var begrænset til bamsen, og et skadeservicefirma blev tilkaldt. De var knap gået i gang med oprydningen før end det begyndte at ryge kraftigt fra køkkenet og brandvæsnet blev tilkaldt. Nu er politiets teknikere i gang med at undersøge brandårsagen.