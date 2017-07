Svar fra Boligselskabet Sjælland

Har boligselskabet ikke pligt til, at der forefindes et anvendeligt køkken i lejligheden, hvorigennem rotterne ingen adgang har.

"Vi har generelt en løbende en indsats for at holde rotter væk og sørge for at vores bygninger er i en fornuftig stand. Når vi får meldinger fra beboere omkring rotter, sørger vi for at inddrage kommunens normale rotteindsats, og hvis der er problemer med bygningsdele løser vi selvfølgelig også det.