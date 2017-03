Se billedserie Susanne Malmstrøm glæder sig over at være med i domkirkens omfattende musikliv. (Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Susanne Malmstrøm fra Domsognets Menighedsråd: Vi tror på musikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Susanne Malmstrøm fra Domsognets Menighedsråd: Vi tror på musikken

Roskilde Avis - 05. marts 2017 kl. 00:42 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Ja vi tror på musikken og satser meget på alle de aktiviteter, der efterhånden er udviklet i- og omkring Roskilde Domkirke.

Læs også: Sjov mand fortæller om kræft

Sådan fortæller Susanne Malmstrøm, som er formand for Kor- og Musikudvalget under Domsognets Menighedsråd, der sammen med domorganisten har ansvaret for de mange forskellige arrangementer i den flotte gotiske katedral.

- Året rundt er kirken fyldt med musik af den ene eller anden slags. Den spiller jo en stor rolle, både til gudstjenester og andre arrangementer, forklarer hun. - I de senere år har vi 'åbnet mere op', så der bliver plads til flere forskellige musikalske udtryk. Det tiltrækker en gruppe af tilskuere, der ellers ikke ville komme, og er et led i menighedsrådets mål, om at flere kommer og bruge kirken, forklarer hun.

- Men af og til får vi forslag, der ligger for langt fra vores formål, og vi kræver samtidig en vis kvalitet. Den slags afgøres i en gruppe med fire fra menighedsrådet, organisterne, korlederen og en præst.

Englene synger

Susanne Malmstrøm er selv meget engageret og interesseret i alle de musikalske aktiviteter i og omkring domkirken.

- Tidligere var vores pige- og drengekor meget opdelt, men i de senere år er det lykkedes at samle dem mere til fælles arrangementer. For mig er det en glæde at se, hvordan de hele tiden bliver bedre og samtidig får social forståelse ved at skabe noget sammen.

- Når de er allerbedst og deres stemmer klinger flot sammen, kan jeg høre englene synge.

Den mangeårige leder for pige- og drengekoret Finn Evald er netop blevet afløst af Torsten Nielsen, der er hentet i DR og desuden af en baggrund på sanggymnasiet Sankt Annæ, der er basis for Københavns Drengekor.

- Jeg er overbevist om, at med ham som leder, vil korene fortsat udvikle sig, siger Susanne Malmstrøm.

Hun er samtidig meget aktiv i forbindelse med 'Roskilde Synger', som er et regionalt center for 'sangkraft', der er led i et større nationalt initiativ. Det blev netop placeret i Roskilde, fordi der her fandtes et godt udgangspunkt med domkirkens eksisterende kor.

Betalte med græsslåning

Den nu 60-årige Susanne Malmstrøm forklarer sit store engagement med, at hun altid har sunget og spillet, siden hun var barn. Som 12-årig spillede hun f.eks. på klaver til motionsgymnastik for piger og senere for kvinder.

- Jeg er vokset op i en familie i Slagelse uden for mange penge og gik på en privat musikskole, hvor det kunne knibe med at betale. Men ejeren var meget flink og lod mig betale ved at slå græs eller lave havearbejde.

- Gennem hende fik jeg min store interesse for musikken, som jeg har bevaret siden. På et tidspunkt spillede jeg med i et orkester, der både spillede i tv og kom til Sovjetunionen for at give koncert.

Fakta

Musiklivet i Roskilde Domkirke omfatter mange forskellige aktiviteter året rundt:

De liturgiske indslag, dvs. musik og salmer i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Koncerter f.eks. til jul, hvor det ofte er andre foreninger, der står for arrangementet i samarbejde med domkirken.

Domkirken har ansat to organister og et professionelt kor med 15 sangere, der blandt andet også deltager ved begravlser.

Domkirken har både et pige og et drengekor med i alt omkring 120 deltagere.

På loftet i Konventhuset i Domkirkestræde findes en 'spiregruppe', hvor interesserede børn fra 0.-2. klasse i Roskilde-områdetss skoler kan træne og øve for at bruge det som springbræt til at komme med i et kor.

relaterede artikler

Musik med mening 14. februar 2017 kl. 01:15

Roskilde tovholder for musik 29. januar 2017 kl. 11:29