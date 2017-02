Den mangeårige SF-leder Henrik Stougard bliver ny spidskandidat for Enhedslisten til kommunevalget i Roskilde. (Foto: Erling J.)

Stougaard afløser Paludan til Roskildes kommunevalg: SF-veteran ny El-spids

Roskilde Avis - 14. februar 2017 kl. 10:34

Venstrefløjs-veteranen Henrik Stougaard, der i mange år var politisk leder for SF i Roskilde, bliver ny spidskandidat for Enhedslisten ved efterårets kommunevalg til byrådet.

Han afløser Jonas Paludan, der har valgt at træde et skridt tilbage, fordi han og konen venter deres andet barn, mens han tillige har et krævende job som lærer på Roskilde Gymnasium ved Domkirkepladsen.

Han bliver nu nummer fire på listen, mens Susanne Lysholm og Anna Bondo opstilles på 2. og 3. pladsen.

Da Enhedslisten bruger partiliste, er der overvejende sandsynlighed for, at partiet, som lige nu er det fjerdestørste i Roskilde med tre pladser i byrådet, også får valgt sine kandidater i denne rækkefølge.

Med denne opstilling opnår Henrik Stougaard den usædvanlige præstation at være lokal leder for to forskellige partier.

Han blev første gang valgt til Roskilde Byråd for SF i 1985 og var politisk leder for dette parti i årene 1995-2011. Så valgte han at træde ud, fordi han ikke kunne følge Villy Søvndals linje med SF i regering og gik senere over til Enhedslisten.

Stougaard selv mener ikke, at han har skiftet politik, men at SF forlod ham - og han nu kan videreføre den samme linje indenfor Enhedslisten. Han er det mest erfarne medlem af Roskilde Byråd og en af dets bedste debattører, som de øvrige medlemmer altid lytter til.

Brug flertallet

I den politiske beretning til generalforsamlingen fremhævede Åge Skovrind fra bestyrelsen især partiets aktiviteter mod den voksende fattigdom.

Enhedslisten har prioriteret sin indsats mod konsekvenserne af regeringens nye regler om kontanthjælpsloft, kravet om 225 timers arbejde og den lave integrationsydelse.

I byrådet har Enhedslisten stillet flere forslag, som kunne hjælpe dem, der er ramt, og uden for byrådet har der været en lang række arrangementer, gadeaktioner og opstart af et netværk mod fattigdom.

Henrik Stougaard beklagede, at Socialdemokratiet i 2017 efter flere års samarbejde valgte at lave budget med højrefløjen og afviste Enhedslistens ønsker om mere grøn omstilling, initiativer mod fattigdom og en aftale om lærernes arbejdstid.

Han mente, at SF og Socialdemokratiet har foretaget partiegoistiske manøvrer, der nu risikerer at ødelægge mulighederne for en god læreraftale.

- Vi har jo 'rødt flertal' i Roskilde, men det bliver ikke brugt nok. Der er mulighed for at føre en mere social, retfærdig og grøn politik, hvis man vil, forklarer han.

Det bliver også hovedpunkterne i Enhedslistens lokale politik op til efterårets kommunevalg.

Generalforsamlingen var med knapt 40 deltagere den mest velbesøgte nogensinde og oprettede blandt andet en arbejdsgruppe, der skal styrke partiets profil på de sociale medier.

Bestyrelsen for Enhedslisten i Roskilde består nu af: Bente Rich, Birgit Jensen, Birgitte Baktoft, Henning Bentzen, Henrik Stougaard, Peder Pedersen og Åge Skovrind.

Pernille Espersen og Per Kristensen blev valgt som suppleanter.

tk