I oplægget fra FB-gruppen samt Mangor og Nagel skal Roskildes nye stadion drejes en kvart omgang, så langsiderne ligger ud til Kildegården og Rådmandshaven. Foto: med

Send til din ven. X Artiklen: Stort flertal i byrådet for at gå: Videre med nyt stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort flertal i byrådet for at gå: Videre med nyt stadion

Roskilde Avis - 25. januar 2017 kl. 20:36 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde kom en lang og god aflevering nærmere et nyt stadion i Rådmandshaven, da et stort flertal i byrådet onsdag aften besluttede, at det fortsat skal ligge i Rådmandshaven, og projektet nu skal sendes i høring samt i åbent udbud.

For stemte Socialdemokratiet og Venstre - undtagen Lars Christian Brask og Annie Larsen - samt SF, Konservative og Radikale, i alt .

Enhedslisten støtter også, at anlægget skal blive i centrum af byen, men er til gengæld afvisende overfor det foreslåede store byggeri.

Dansk Folkeparti og de to V-medlemmer mener, at kommunen skal tage sig bedre tid til først at undersøge, om der overhovedet er brug for et nyt stadion - og om det eventuelt kan ligge et helt andet sted.

Forslaget sendes nu i en hurtig høring frem til slutningen af februar, og imens skal de økonomiske forudsætninger undersøges endnu grundigere.

Entreprenør Hans-Bo Hyldig fra Svogerslev og det store firma FB-gruppen har sammen med det lokale arkitektfirma Mangor og Nagel udarbejdet et projekt, hvor de betaler for bygningen af det nye stadion, mens kommunen stiller grunden i Rådmandshaven til rådighed og bagefter kommer til at eje stadion.

Bredt flertal

Anlægget omfatter udover en opvisningsbane med kunstgræs og plads til 8.000 tilskuere mange nye omklædningsrum, et ungdoms-hostel til sportstalenter, et hotel til stor gavn for Roskilde-hallerne og ungdomsboliger.

Desuden skal der i de store tribunebygninger være erhvervslokaler, hvor investorerne gennem huslejen i løbet af en række år kan få deres penge hjem igen.

Når Roskilde nu endelig har en realistisk chance for at få et stort stadion i centrum, sker det, fordi byrådets to store partier S og hovedparten af V i denne sag er blevet enige. Dermed vil der også være bredt flertal for projektet, uanset hvem som vinder kommunevalget til efteråret.

Efter at et forslag til nyt stadion er godkendt, skal det sendes i åbent udbud, så alle firmaer får mulighed for at udføre opgaven. Men da Hans-Bo Hyldig og hans partnere har udformet deres byggeri med billige ungdomsboliger og selv tager hele risikoen, er det svært at se, hvem der vil overtage den opgave.

Ambitioner for byen

Borgmester Joy Mogensen (S) forklarede, at Roskilde bør have ambitioner om at klare sig godt, både i fodbold og på mange andre områder.

Hun fremhævede, at det nuværende forslag giver mange muligheder - både for FC Roskilde og andre fodboldklubber, men også til andre sportsarrangementer og alle mulige kulturmanifestationer, f.eks. koncerter.

Oppositionens leder Bent Jørgensen fra Venstre trådte også i karakter i denne sag og afviste den interne kritik indenfor sit eget parti. Han og flertallet i gruppen kunne nemlig godt se, at et nyt stadion kan blive til stor gavn for Roskilde.

Samtidig understregede han, at det stadig er en åben proces, hvor andre sportsklubber og alle borgere også kan komme med deres mening, før der træffes en beslutning. På samme måde skal alle interesserede byggefirmaer kunne byde på projektet, når det er vedtaget, ligesom de forskellige sportsklubber får lige adgang til dette kommunale anlæg.