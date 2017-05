Tour de France er verdens tredje største sportsbegivenhed, efter fodbold-VM og OL. Det transmitteres til hele verden og er en fremragende turistreklame for sit hjemland - samt de forskellige europæiske lande, hvor der også har været start.

Stort flertal for Tour-start i Roskilde: Bondefangeri på verdenskortet

Er det avanceret bondefangeri eller en fin investering i markedsføring for at få Roskilde ind på det store verdenskort.

Sådan lød nogle af yderpunkterne i debatten, da et stort flertal i Roskilde Byråd onsdag stemte for at bruge 5 millioner kroner i forsøget på at få starten på en etape i verdens største cykelløb til at foregå fra domkirkebyen.

Sammen med staten og de øvrige deltagende, danske byer, København, Odense, Vejle og Sønderbrog, hvor der skal være start eller mål på løbets tre første etaper, oprettes et fælles selskab. Det skal stå for promoveringen af en dansk Tour-start i forhold til arrangørerne fra det store firma Amaury Sport Organisation, der ejer cykelløbet og mange andre store sportsbegivenheder.

Den skarpeste kritik kom fra Enhedslistens leder Henrik Stougaard. Han mente, det er helt tosset at bruge 5 mio. på et projekt, hvor man ikke en gang er sikker på at få en Tour-etape måske en gang i 2021:

- For mig ligner det avanceret bondefangeri, hvor man investerer helt i blinde. Pengene vil være langt bedre anvendt på det sociale område, hvor vi f.eks. kunne hjælpe nogle af de roskildensere, der nu er blevet ofre for nedskæringerne i kontanthjælp.

Han blev bakket helt op af Birgit Pedersen (SF), og de to partiers fire medlemmer i byrådet endte med at stemme imod denne bevilling.

- Vi mener, det er alt for dyrt, sagde formanden for Idræts- og Kulturudvalget, hvilket fremkaldte kommentarer fra flere af de øvrige partier, efter at hun netop har været hoveddrifkraften bag beslutningen om en ny svømmehal til op mod 150 mio. ved siden af det nuværende Roskilde Badet.

Nye indtægter

De øvrige 27 medlemmer i byrådet gik dog ind for bevillingen, fordi Tour de France bliver set af hundreder af millioner tv-seere i mange lande og vil bringe tusinder af gæster hertil.

Derfor kan en start på løbets 1. etape efter en prolog i København få 'Roskilde ind på verdenskortet', gentog flere ordførere fra de øvrige partier.

Beslutningen falder også i forlængelse af den satsning med 'oplevelses-økonomi', som kommunen efterhånden har satset på i lang tid.

- Vi har meget at vise frem her i Roskilde. Jeg kan lige forestille mig, hvordan de franske tv-helikoptere tager turen ind over fjorden, vikingeskibsmuseet, domkirken og ud til Orange Scene på Festivalen. Det kommer ud til hele verden, sagde S-ordfører Karim Arfaoui.

- Vi mener, pengene er givet godt ud, og der er gode chancer for, at de kommer hjem igen mange gange, sagde Bent Jørgensen (V).

- Her er så stor en chance, at den må vi ikke lade gå fra os, sagde Jeppe Trolle (R), der også så en chance for at få flere cykelstier ved projektet.

- I mange andre sager har vi kritiseret flertallet i Roskilde for at 'skyde med spredehagl' og bruge alt for mange penge på musik og andre kultur-initiativer. Men denne her begivenhed er så stor og vigtit, at det kan vi slet ikke sige Nej til, sagde Merete Dea Larsen (DF).

Den konservative Lars Lindskov var også varm tilhænger af Tour-satsningen:

- Selvfølgelig investerer vi nu nogle penge. Men hvis det lykkes, kommer de jo mange gange hjem igen. Det vil give turister og flere indbyggere til Roskilde, så der kommer større indtægter. Dermed får vi samtidig råd til mere velfærd, så vi samtidig bedre kan hjælpe uheldige roskildensere på kontanthjælp, sagde han som reaktion på venstrefløjens kritik af pengespild.

