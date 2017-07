Storkeflok med kurs mod Sjælland: Heldige kan tælle mere end 200 sort hvide flyvere

De to storkeunger i Gundsølille kan i den kommende tid få selskab af flere end 200 andre storke fra Sverige, når de øver sig i den svære kunst at flyve.

Her venter man, at de kommer til at flyve langt omkring. Og at man derfor også kommer til at se dem på Sjælland.