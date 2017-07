Frank Birkebæk blev hyldet for sin kæmpemæssige indsats med at skabe det store Roskilde Museum, da den nye udstilling åbnede lørdag. (Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Støttedemonstration ved ny udstilling på Roskilde Museum: Vi er stolte af dig Frank Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støttedemonstration ved ny udstilling på Roskilde Museum: Vi er stolte af dig Frank

Roskilde Avis - 02. juli 2017 kl. 00:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er stolte af dig Frank og alt, hvad du har udrettet her på Roskilde Museum sammen med dine mange dytige medarbejdere.

Sådan sagde bestyrelsens formand, Roskildes borgmester Joy Mogensen (S), ved åbningen lørdag af den nye udstilling i den del af de nyinstandsatte bygninger, der ligger ud til Sankt Ols Gade og hedder Liebes Gård.

Hendes tale og reaktionerne fra de over 200 fremmødte blev en støttedemonstration for Frank Birkebæk, der som planlagt snart trækker sig tilbage i en alder af 72 år.

Men lige før han nu skulle stoppe, er han blevet udsat for gentagne og altovervejende anonyme angreb for at have været en diktatorisk chef, der trumfede sine beslutninger igennem, imens han udviklede Roskilde Museum (ROMU) fra et lille bymuseumt til et stort regionalt foretagende.

Udover hovedmuseet i karréen ved Sankt Ols Gade og Sankt Ols Stræde omfatter ROMU nu også Lejre Museum, Tadre Mølle, Frederikssund, Lützhøffts Købmandsgård - og ikke mindst det nye rockmuseum 'Ragnarock' på Musicon.

Skydebrødre med

Ved åbningen deltog fra Roskilde Byråd bl.a. viceborgmester Poul Andersen (S), Birgit Pedersen (SF), Peter Madsen (V) og Lars Lindskov (K).

Lejre var repræsenteret af både den nuværende borgmester Carsten Rasmussen (S) og hans berømte forgænger Evan Jensen (V).

Blandt de øvrige var biskop Peter Fischer-Møller, formand for museumsforeningen advokat C. C. Hansen samt en række skydebrødrer fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, der har fået fin plads til skiverne fra de gamle fuglekonger i den nye udstilling.

Den omfatter også aluminiums-ting, guldalder-malerier og en særlig børneafdeling, hvor der blandt andet er en historisk skoletue.

Henrik og Iben

Joy Mogensen glædede sig samtidig over, at ROMU's hidtidige vicedirektør Iben Bækkelund Jagd nu fortsætter og udgør den fremtidige ledelse sammen den nyudnævnte direktør Henrik Bo Nielsen, der kommer fra Det Danske Filminstitut.

Han var ligeledes var tilstede med sin familie ved åbningen af den nye udstilling og begyndte straks at skabe sine første kontakter i Roskilde.

- Vi husker historien i glimt, lige som med vores eget liv, hvor det ofte først bagefter går op for os, at her skete noget vigtigt. Men når vi samler disse glimt og tænker efter, kan historien fortælle noget vigtigt, som vi også kan bruge i nutiden. Alt det kan ROMU hjælpe os med, forklarerde borgmesteren.

- Hvad så Roskilde, lyder det ude fra Orange Scene på Dyrskuepladsen i disse dage. Samme budskab kan man få her over længere tid om, hvad der skabte vores by, fik den til at overleve og udvikle sig.

- Bag det ligger generationer af menneskers indsats, og sådan håber vi også, det nu fortsætter her på museet, sagde Joy Mogensen.

Inden da havde Frank Birkebæk selv budt velkommen og takket de mange medarbejdere, der har været med til at skabe de nye udstillinger.

- Jeg glæder mig over alt det, vi sammen har fået udrettet gennem årene. Det er løfterigt for fremtiden, håber jeg, at alle nu kan være enige om, konkluderede Frank Birkebæk.

tk