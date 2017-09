Stjal og solgte tv fra Lindegården

Torsdag middag fik politiet en anmeldelse på et tyveri af et 55-tommer tv på Lindegården. Det var stjålet tirsdag formiddag af to mænd, der kørte væk i en taxi. De to blev genkendt, da stedets overvågningsvideo blev set i gennem. Da politiet mødte op hos den ene af de to tyve, erkendte han straks tyveriet, og fortalte at tv'et var blevet solgt. Den anden tv-tyv er stadig på fri fod.