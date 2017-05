Se billedserie Conditoriet er altid godt besøgt. Her er et stort udvalg af frokost- og morgenmadstallerkener og kage. Foto: Jan Partoft

Stille damer i Ringstedgade:På Tour de cafe

Roskilde Avis - 27. maj 2017 kl. 07:16 Af Anette GundlachFoto: Jan Partoft

På årets første sommeraften aftalte avisens udsendte stille damer, layouter Marianne Ulf og undertegnede at tage på tour de cafe gennem Ringstedgade.

Her er i de seneste år flere nye steder skudt op som paddehatte på en våd efterårsdag i den tidligere lidt triste gade, og dem ville vi gerne tjekke ud. Her i blandt tæller et konditori, en tesalon, en juice- og en cocktailbar.

I skarp kontrast ligger trofaste italienske Bella Capri, der har forsynet roskildenserne med pizza i de seneste 36 år i samme gade.

Turen startede i Conditoriet, hvor der næsten altid er folk ved bordene fra det åbner kl. 7 til det lukker kl. 18. Her sidder folk og nyder morgensmads- eller frokosttallerkener, der er fyldt til bristepunktet.

Vi ankom sendt på eftermiddagen, hvor vi mødte en stor familie, der netop var ved at slå maver over en omgang kaffe og kage.

Vi valgte selv noget utraditionelt for stedet nem hver et glas rosé ved de udendørs borde, så vi kom i den rette stemning til dagen lange program.

Juice på baren

Vi fortsatte i den kun få måneder gamle LG Coffee and Juice, hvor vi blev mødt af et væld af udbud af Juice og Shakes.

Da dagen var varm, valgte vi henholdsvis en iskold shake med espressoshot og en juice.

Indehaveren af juice-baren gik i gang med at lave shaken helt fra bunden, mens han forklarede, at alt i butikken er friskt, da han køber frugt og grønt, der hovedsageligt er økologisk, hver anden dag.

Han tog drikken ud af ismaskinen og sluttede af med at hælde det brandvarme kaffeshot på toppen.

Da den iskolde drik bredte sig i munden, efterlod den en liflig smag af vanilje og god kaffe, som ejeren da også havde brugt flere måneder på at finde frem til i Italien, fortalte han.

Vi valgte en Sweet an Spicy fra juice-menukortet. Den består af æble, mynte og ingefær. Også disse ingredienser kom friske gennem presset og blev hældt i glasset som en mørkegrøn eleksir.

Som prikken over i'et fik vi hver et ingefærshot med henholdsvis citron og æble. Det hele blev indtaget ved de små borde på Ringstedgade, hvor vi kunne følge med i alle de sommerlige gøremål på gaden.

Fra bordet ved siden af lød samtidig velbagelige lyde, mens en sandwich blev fortæret.

Til te i salon

I byens eneste tesalon tog en ung pige imod os i de hyggelige lokaler, der er pyntet som i en svunden tid med gamle sofaer, stole, lysekrone og service i de lyse lokaler.

Undertegnede ønskede en muh-te, som jeg altid køber hjem i kilovis fra Amsterdam.

Den var dog ikke at finde i butikken, til gengæld spurgte ekspedienten ind til teen, og fandt frem til en lignende, der helt sikkert tilfredsstillede de kritiske smagsløg.

Kollegaen valgte en grøn te, og til det delte vi to scones med traditionelt engelsk citronsyltetøj. Med os fik vi timeglas, så vi kunne holde øje med at tebladene trak i det præcist rigtige antal minutter.

Selvom lokalet er hyggeligt, valgte vi at sætte os i solen på tesalonens bænke i den gamle Købmandsgård, der fint passede til de sirlige dybgrønne tekopper med guldkanter.

Her var der udsigt til gamle dage og et selskab, der hyggede med solrøde kinder.

Til solskinsøen Capri

I Bella Capri blev pizzaerne langet over disken i stride strømme. Mange roskildensere havde åbenbart besluttet sig for at nyde en af de italienske nationalspiser på årets første varme dag.

De sultne gæster vadede frem og tilbage i pendulfart med kassevis af knasende sprød pizza, som er det, de laver mest af på stedet.

Indenfor i restauranten med udsigt til den lille ø Capri på væggen sad vi ved rød- og hvidternede duge sammen med et stort selskab, der lød som om, det var et lokalt hold italiensk for begyndere.

De udsendte delte en vegetarisk pizza, der er undertegnede yndlings på stedet og en halv karaffel hvidvin.

Til Vietnam i Why

Sidste stop på rejsen gik til Why food and Cocktails, der for nogle år siden åbnede i det tidligere Bjergtrolden.

Her kan man få forskellige anderledes cocktails, og maden kan man beskrive som nordiske råvarer, der møder asiatiske traditioner.

Indenfor sad gæsterne fordelt ved baren og bordene, mens snakken gik i de forskellige selskaber.

Vi valgte at sætte os i gården sammen med nogle andre gæster for at få det meste ud af den lyse sommeraften.

Mætheden havde efterhånden fået tag i os, og vi var enige om, at dele tre forskellige spyd med okse, kylling og rejer til en gang krydderdip og dertil en salat.

Selvom maven var fuld, var smagsindtrykkene overvældende, og hvis vi havde kunnet, havde vi sat tænderne i noget mere. Til maden valgte vi en Riesling, så indtrykkene ikke blev blandet for meget.

De stille damers konklusionen er, at Ringstedgade helt sikkert er et besøg værd. Udvalget af spisesteder er overraskende, og der er både noget til den store og lille appetit.

Cafeerne lukker alle ved 18-tiden, mens restauranterne har åbent til ud på aftenen.