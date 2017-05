Se billedserie De nye ledelinjer har ikke været en succes, da de skæmmer indtrykket af Skomagergade. Foto: Jan Partoft

Stenene i Skomagergade skal op igen

Roskilde Avis - 18. maj 2017 kl. 00:08 Af Anette GundlachFoto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange stoppede undrende op, da de gik gennem Skomagergade i denne uge, da de opdagede, at håndværkere havde travlt med at tage brosten i meget af Skomagergade op.

Desuden var et større belægningsarbejde også i gang i gågaden tæt på Stændertorvet

Brostene blev taget op og lagt på plads igen, fordi de ikke lå ordentligt.

Vejingeniør fra Roskildes Veje og Grønne Områder Anita Udholm Madsen forklarer, at årsagen til, at belægningens bagside blev luftet endnu en gang på kort tid er, at der er blevet ordnet ledninger på stedet.

Ledningernes ejere har efterfølgende lagt stenene igen.

- De har ikke lagt brostene ordentligt ned, derfor er det nu kommunens materielgård, der tager sig af opgaven, siger Anita Udholm Madsen.

- Vi har kæmpet længe med det, men nu er det endelig lykkedes.

Hun lover, at det ikke er skatteborgerne, der skal betale for det ekstra arbejde, kommunen nu skal udføre. Det er stadig ledningernes ejere, der står for det.

Belægningsarbejdet i Skomagergade ved Stændertorvet er ligeledes sat i gang, fordi fliserne tidligere er taget op på grund af ledningsarbejde.

Her er det igen ledningernes ejere, der ikke har sørget for at belægningen er kommet ordentligt på plads.

Ejer af P. P. Brolægning Peter Thomsen, hvis firma lagde belægningen tilbage i 1995 er ærgerlig over, at fliser og brosten ikke bliver lagt ordentligt.

Han hører mange kommentarer om det sjuskede arbejde fra folk, der tror, han har været på spil.

Han forklarer, at det er kommunen, der står for vedligeholdelsen af gaden og ikke ham.

Ledelinjer skal væk

Ledelinjerne i Skomagergade er til dels fjernet, så de ikke ødelægger mønsteret i gaderne.

Linjerne blev fornylig lagt i stedet for de gamle, der var blevet slidt så godt og grundigt ned, at de var for svære at følge for svagtsynede.

Men i modsætning til de slidte linjer ødelagde de nye mønsteret i belægningen, da de var lagt ved at skære ned i fliserne på vejen.

Så da Handicaprådet nikkede ja til, at man kan undgå linjerne, fordi de synsbesværede kan klare sig med at følge brostenene langs Skomager gade, blev det besluttet, at de nylagte ledelinjer skal væk.

På de steder, hvor der permanent kommer til at stå ting i vejen, skal de svagtsynede ledes udenom.

Andre ting som skilte, cykler og andet skal fjernes fra stenene.