Nogle af de ekstra billige boliger skulle have ligget på den gamle Slagteriskolegrund, hvor INSP også har til huse.

Send til din ven. X Artiklen: Staten giver: Nej til billige boliger i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Staten giver: Nej til billige boliger i Roskilde

Roskilde Avis - 04. februar 2017 kl. 09:39 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde har fået nej af staten til at lave et forsøg med billige boliger.

Social- og Indenrigsministeriet har netop afvist et projekt, om at bygge billigere boliger sammen med fem andre kommuner. Et projekt Roskilde Kommune var tovholder på.

Omkring 20 af boligerne skulle have ligget på den gamle slagteriskolegrund og flere var planlagt til at være i Trekroner og også andre steder i kommunen.

Formand for Beskæftigelsesudvalget Bent Jørgensen er ærgerlig over afslaget .

- Vi har mange studerende og folk med lav indkomst, der har brug for en billig bolig. Derfor er det ærgerligt, at vi får nej, når vi har leveret en gennemarbejdet ansøgning, der ville have vist vejen mod at sikre bedre sammenhæng mellem de sociale indsatser og boligløsninger, siger Bent Jørgensen.

Han er skuffet over, at resultatet af et så stort arbejde nu ender ud i det rene ingenting.

- Jeg giver dog ikke op og vil fortsætte med at presse på, siger Bent Jørgensen.

De allerede planlagte boliger bliver stadig bygget i Roskilde, de bliver bare ikke så billige som tænkt, forklarer Bent Jørgensen.

Tre gange nej

Med afslaget er det tredje gang, at Roskilde får nej til at blive frikommune.

Borgmester Joy Mogensen er heller ikke glad for afslaget. Hun mener det er mangel på respekt for kommunernes store arbejde.

- I Roskilde gik vi i front for at vise en vej til at bygge billigere boliger, for her skyder såvel huspriserne som huslejen i vejret, så det er rigtig svært få skaffe boliger til alle, siger borgmesteren og fortsætter:

- Det er paradoksalt, at en ordning der skal fjerne bureaukrati, nu er endt med så meget spildt arbejde i de selv samme kommuner.