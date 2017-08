Send til din ven. X Artiklen: Spræl i gymnastikforeningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spræl i gymnastikforeningen

Roskilde Avis - 08. august 2017 kl. 00:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Roskilde Gymnastikforening er byens ældste og nærmer sig de 100 år, er den fuld af spræl.

Programmet i den kommende sæson omfatter 29 forskellige børnehold og 12 forskellige voksenhold - så der er rig mulighed for at finde det rigtige for enhver smag.

Børneholdene spænder lige fra 3 år, med eller uden forældre, til parkour og ethjulede cykler. I år er der også hold om søndagen.

- I hverdagen kan det være svært at nå det hele, så derfor har vi i nu to 2 børnehold om søndagen, forklarer formand Bente Lindegaard Magnusson.

Her er et hold for 3-4 år og et hold for 4-5 år. Om søndagen er der endvidere 2 Parkour hold.

Foreningen er mere end gymnastik. Juniorpigerne, Foxy Ladies and Gentlemen med instruktører, som støtter aktivt om socialt samvær udenfor hallen.

- Vi har været heldige i år, siger Bente Magnusson.

- Her er nogle rigtige dygtige instruktører, som har henvendt sig for at starte nye hold op - det drejer sig om Crossgym, Fyraftenshold og Effekttræning for alle over 16 år samt Smidighedstræning.

Klubbens fundament

- Vore 41 instruktører og 25 hjælpeinstruktører udgør klubbens fundament, fortsætter Bente Magnusson.

- Uden deres engagement og glæde vil vi ikke kunne præsentere et så flot program som i år, men samtidig er foreningen altid klar på at prøve noget nyt - og søger derfor altid efter nye instruktører.

- Vores Sports Acrobatik konkurrencehold er desværre ramt af instruktørmangel, idet to af dem desværre ikke kunne finde tiden længere. Så vi leder efter efter dygtige folk til dette ambitiøse hold.

I Kildegårdshallen er der 6 forskellige børnehold, hvor børnene springer og får forbedret deres motorik og for de aktive seniorer er der hold for herre, damer og Pilates i dagtimerne.

Nærmere oplysninger om holdene og tilmelding foregår på foreningens hjemmeside.

- Foreningen har hold 9 forskellige steder i byen, så foreningen er hele Roskildes Gymnastikforening, forklarer en stolt formand.