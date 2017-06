Den nuværende formand for Sjællands Regionsråd Jens Stenbæk (V) har besluttet at stoppe for at prøve noget helt andet end politik. (Foto: Erling J.)

Spørgsmål til favoritterne: Roskildes plads i Region Sjælland

Ved efterårets kommunalvalg skal vælgerne i Roskilde-området også udpege medlemmer til Sjællands Regionsråd og kan dermed bestemme, hvem der skal efterfølge den nuværende regionsrådsformand Jens Stenbæk (V), der har besluttet at stoppe.

De to favoritter er de to nye spidskandidater fra regionens to største partier Venstres Jacob Jensen og Socialdemokratiets Heino Knudsen.

Regionen tager sig først og fremmest af sundhedssystemet og sygehusene. På det område føler indbyggerne i Roskilde-området, at de hidtil er blevet overset, fordi der ikke længere er nogen rigtig skadestue i byen, og der er planer om at fjerne alle behandlinger med indlæggelse fra hospitalet ved Køgevej.

Selv om det er den største by i regionen med kraftig befolkningstilstrømning plus handel, kulturtilbud og turisme i top, oplever roskildenserne, at 'vi bliver overset af regionen'

Derfor har Roskilde Avis stillet de samme spørgsmål til de to favoritter til at blive ny formand for Sjællands Regionsråd: