Spilleglade mænd og damer byder op til dans

For 42 gang i træk sørgede spillemænd og damer fra Roskilde, Ramsø, Køge og Vestsjælland for musik i byens gader 1. lørdag i august.

Musikkanterne var et tilløbsstykke, specielt da de alle optrådte på Stændertorvet, der emmede af musik og hyggelig lørdag.

Nogle af tilhørerne blev så begejstrede, at de tog sig en svingom med polka og hopsasa i skoene.

Senere trak musikanterne videre til Østervangsskolen. Ligesom der er spillemandsmesse i Jakobskirken i morgen søndag.

En dejlig weekend for de mange musikanter, der forudså, at de nok ville være lidt trætte, når spilleweekenden slutter søndag klokken 17.

I dag lørdag foregår der en masse på Østervangsskolen.

Kl. 13.30 – 16 er der spil og dans for børn og voksne.

Kl. 16.20-17.30 kan man komme til Matinékoncert.

Kl. 19.30-23.30 er der bal og koncert.

Søndag kl. 10 er der spillemandsmesse i Jakobskirken.

Musikken fortsætter på Østervangsskolen kl. 12.40.