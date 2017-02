Speeddating for virksomheder

Fredag er sidste chance for at melde sin virksomhed til at deltage i Lejre Erhvervsforums speeddating, hvor målet er 600 mødeaftaler på én dag.

- Virksomheder, der gerne vil have chancen for en uforpligtende snak med en eller flere af deltagerne, har nu muligheden for at få en dialog, siger Lejre Erhvervsforums formand Johan Scheel om arrangementet med dating for erhvervslivet.