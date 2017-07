Sommerstemning på Vigen Ny strandcafe til campister og roskildensere

Se billedserie Selvom skyerne hænger tungt på himlen, skal der stadig bades og spises is, når man er barn.

Roskilde Avis - 26. juli 2017 kl. 14:39 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regnen siler langsomt ned og tunge skyer hænger over Vigen Strandpark, da Roskilde Avis er på besøg.

Alligevel er udsigten en af Roskildes bedste. Sommergæsterne lader sig da heller ikke forstyrre synderligt af det våde og ustadige vejr.

Under en pavillon og i ly fra træerne sidder en flok og hyggede sig med kaffe og danskpop på anlægget.

Børnene bader i det stille fjordvand, kun afbrudt af pauser, når de skal hen for at stå i iskø ved cafeen. For det er det, man gør om sommeren. Lige meget hvordan vejret er.

Indenfor i den nye Cafe Strandhuset, der ligger mellem den offentlige park og campingpladsen, er stearinlysene tændt. En lille gut sidder i en træbåd og maler. Ved baren bliver der netop bestilt en clubsandwich.

Ved et af bordene sidder svogrene Rolf Johansen og Morten Freiborg Madsen.

De åbnede cafeen midt i maj og har hele foråret haft travlt med at bygge den om, så den kom til at ligne en strandcafe med lette lyse møbler og palmer.

Smukkeste arbejdsplads

Både Morten og Rolf er opvokset i roskilde-området, hvor de stadig bor.

De elsker naturen og vandet, og at de nu skal have den nye cafe til at køre, så både campister og roskildensere bliver glade.

De er begejstrede for deres nye arbejdsplads, som de er enige om, har den smukkeste beliggenhed og de dejligste gæster i hele landet.

Så selvom de to knokler 24-7 for at starte stedet op, nyder de samtidig at være herre i eget strandhus.

Deres mission er i første omgang at fokusere på campisterne, så de føler sig godt tilpas og har lyst til at mødes i cafeen, men alle andre er også velkomne.

Morgenbrødet bager de selv, og hver dag kan man nyde dagens ret fra køkkenet.

I dag er det hakkebøf med masser af løg til en pris, så man ikke selv har lyst til at handle ind.

Svogrene har fået lov til at holde åbent ud over campingsæsonen, og målet er da også at få en helårsforretning ud af stedet med udlejning af festlokaler, legeland og minigolf, så der er sjov for alle aldre.

Livet ved stranden

Det fredelige liv på Vigen tiltrækker mange turister, der kommer for at se domkirken, museerne, havnelivet og den gamle handelsstad.

Selvfølgelig er der mange danske turister og andre skandinaver, men også belgiere, tyskere, franskmænd og hollændere ynder at ligge i vogn eller hytte på campingpladsen og komme på besøg i cafeen.