Sommerferie med iltflasker på ryggen

- Jeg troede bare, at vi skulle snorkle lidt med maske og svømmefødder, ligesom vi plejer at gøre, når vi er ude at rejse. Jeg blev bare vildt overrasket over, at der stod iltflasker sammen med alt det sorte dykkerudstyr på gulvet, siger Stine Jensen, 10 år.