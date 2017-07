Se billedserie Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Sommerferie: Dus med dyrene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerferie: Dus med dyrene

Roskilde Avis - 11. juli 2017 kl. 08:36 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gule, grønne og blå undulater blafrer om ørerne på fire piger i det store voliere bur på Vilvorde.

Pigerne er ved at fodre de farverige fugle, feje buret og ligge strøelse ud.

De brugte sammen med 20 andre klubbørn mellem 10 og 14 år fire dage på Vilvorde, hvor kommende dyrepassere normalt går rundt, når det er skoletid.

Børnene har valgt at bruge en del af sommerferien på stedet, fordi de elsker at være sammen med dyr.

Meget af tiden går med at gøre rent hos dyrene, men der bliver også tid til at nusse med både kaniner, rotter, slanger og marsvin.

Farligt smil til aben

Klubbørnene lærer også en masse om dyr, mens de går rundt på Vilvorde. Smilla fortæller, at hun for eksempel har lært, man ikke må smile til silkeaben.

For den er smilet en agressiv grimasse, der betyder, at den er klar til at slås.

Anderledes ser det ud med rotterne, som de fleste af børnene er begejstrede for.

Olivia forklarer, at de faktisk er ret nuttede, og så er de gode som kæledyr, fordi de er aktive om dagen, nemme at holde og kun bliver tre år.

Læren om dyr

I et af lokalerne sidder halvdelen af børnene og kigger på kranier fra en orne, en hest og en hund.

Julius forklarer, hvordan man kan se forskel på, om det er en planteæder eller et rovdyr ved at se på tænderne.

Han trækker i ornens store hjørnetand og forklarer, at den bliver brugt til at kværne kød, til at dræbe byttet og til at slås med. Men grisen er også planteæder, som man kan se på de flade kindtænder.

Børnene er imponerede over, at man både kan se, hvordan dyret jager og hvad det spiser, når man kigger på kraniet.

- Det er meget mere spændende her end i skolen, der havde vi nok bare set på en hjemmeside, mens vi kan se dyrene i virkeligheden her, siger Astrid.

- Vi lærer noget nyt på en spændende måde, samtykker Malou.

Dagene går også med at samle mad til de firebenede venner.

På 20 minutter fik børnene samlet 22 kilo grønt, fordi de konkurrerede om, hvem der kunne samle mest. En voksen skulle normalt bruge syv timer til at samle lige så mange kilo.

22 kilo er meget, når man tænker på, hvor lidt et græsstrå vejer, konkluderer de.

Det er sjovt at være sammen med dyrene, lære om dem, pusle om dem og ikke mindst at få nye venner fra andre skoler, er børnene enige om.

De er også enige om, at de gerne vil komme igen til næste år, og at de skal bruge de kommende dage på at plage forældrene om både rotter og slanger eller andre kæledyr.