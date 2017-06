(Foto: Per Rudkjøbing)

Sommer er lig med kulturelle fælleskaber

Roskilde Avis - 03. juni 2017 kl. 07:55 Af Caroline Stokholm Clemmensen / Kulturhusleder Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommeren byder på et hav af muligheder for at tage del i store kulturelle fællesskaber. Både festivaller, udendørs koncerter, dyrskuer, spejderlejre og forskellige slags løb. Nogle begivenheder går hen og bliver til tradition for mange mennesker. Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue er nærliggende eksempler.

Fællesskabet kan føles stærkt, selvom man reelt ikke kender en brøkdel af deltagerne. Men der er ingen tvivl om, at det til trods er fællesskaber, der kan give sjælen næring på lige fod med de nære fællesskaber. Det kan der være flere forklaringer på. Der er tale om korte og tidsbegrænsede relationer knyttet til en kulturel begivenhed. Det kan også kaldes æstetiske fællesskaber, hvor den æstetiske oplevelse er afhængig af en vis mænge deltagere. Det kan være en stærk oplevelse at dele de positive og indtryksfulde oplevelser med mange mennesker. Det giver en følelse af at høre til. Derudover er traditioner identitetsskabende og mange af de store fællesskaber bliver som nævnt ofte til traditioner som kan knytte sig til de nære relationer.

I sidste weekend var jeg på dyrskue sammen med mine 2 drenge og min mand. Og mange mange andre. Drengene er 4 og 7 år og har allerede en tilknytning til Roskilde Dyrskue. Så selvom noget nyt og spændende i København trak lidt i forældrene, så var det til stor undren for vores børn, at vi kunne foreslå et alternativ til året dyrskue. Så vi tog turen sammen med alle de andre gæster og traskede pladsen tynd.

Jeg tilstår gerne, at der var øjeblikke i den bagende sol med overophedede børn, der ville hver sin vej, hvor jeg overvejede, om vi mest af alt var taget derud for at sætte et mentalt flueben. Men så opstod de fine øjeblikke, hvor vi fandt sammen om lidt skæve samhørigheder. Eksempelvis en sjov lille fremvisning af racehøns, og så fandt vi plads i forreste række til traktortræk, hvor vi satte os ned og fulgte intenst med. Efter at have set det et par gange snart, tror jeg endelig, jeg er ved at forstå, hvad det handler om. Drengene var helt med. Om eftermiddagen fik vi besøg af farfar, hvor drengene med begejstring kunne fortælle om dagen. Særligt traktortræk. Farfar kunne gengælde deres begejstring med historier om dengang, han selv havde deres far med på Roskilde dyrskue.

På den måde kan de kulturelle fælleskaber også giver næring til de tætte og længerevarende fællesskaber - de såkaldte etiske fællesskaber. Der hvor vi forpligter os på hinanden på sigt.

Så det er bare om at omfavne sommeren og alle de fine muligheder for at tage del i fælleskabende kultur. Tag dine gamle venner med eller tag ud og nyd gode oplevelser med nye venner. Og huske for alt i verden at finde en skæv vinkel, som gjorde det helt specielt for dig at være med. God sommer, Roskilde!

