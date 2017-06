Social-café skudt til hjørne

Men samtidig skal det tilbud, som kommunens forvaltning nu er sat til at udarbejde kunne holde til en meget nøje granskning af, at det lever op til alle regler om udbud. På den måde vil kommunen undgå, at der bagefter kan komme klager om at de nye socialøkonomiske folk får bedre forhold end de private restauratører, der tidligere har sagt Nej, fordi betingelserne dengang var for dårlige.