Snyd med navne

Natten mellem torsdag og fredag stoppede politiet en bil på Kornerups Vænge, der var ført af en ung mand. Hvem han var, blev først opklaret på Politigården i Skovbogade. Da han blev stoppet, viste han et sundhedskort, hvor der stod, at han var en mand på 24 år. Men ved en nærmere kontrol kom det frem, at han var en 29-årig mand fra Ringsted, som var eftersøgt i forvejen.

Årsagen til interessen for den 29-årige var, at han var spirituspåvirket, da han blev stoppet i Kornerups Vænge. På politigården fik han lov til at blæse i et alkometer og et narkometer. Begge viste udslag.