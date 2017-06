Slingrekørsel med lastbil

En politipatrulje stoppede tirsdag formiddag en lastbilchauffør på Holbækmotorvejen ved Roskilde, efter at de havde kørt bag ham og set, hvordan lastbilen lavede umotiverede vognbane skift og kørte i to vognbaner på samme tid.

Da politifolkene fik overhalet lastbilen, kunne de se, at chaufføren var meget optaget af at snakke i og betjene en håndholdt mobiltelefon.

Chaufføren, en 23-årig mand fra Holbæk, kan ud over en bøde for at bruge håndholdt telefon, godt regne med at skulle møde op i retten, da politiet vil have ham fradømt retten til at køre bil.