Skrigeri i Stationscenteret

For meget sprit og for megen råben var en kombination, der fik folk til at tilkalde politiet til Stationscenteret i Jernbanegade tidligt torsdag eftermiddag. Det var en 54-årig mand, der i sin beruselse lavede ballade og truede de andre på stedet. Politifolkene blev nødt til at tage den 54-årige med til Politigården i Skovbogade, hvor han fik lov til at sove rusen ud.