Skrig skræmte tricktyve

En 79-årig kvinde fra Helligkorsvej var hurtigt til at finde ud af, at hun var ved at blive offer for et par tricktyve tirsdag eftermiddag. Et par mænd havde henvendt sig til hende på et fremmed sprog og ville vise hende noget i en bod. Hun bemærkede, at den ene mand tog fat i hendes rollator. Det fik hende til at skrige op. Mændene valgte at forsvinde fra stedet. De to beskrives som østeuropæere på henholdsvis 25-30 år og 30-35 år. Begge af almindelig af bygning. Den ene talte engelsk.