Skovdahl ny FCR-træner

af 1. divisionsholdet. Den 47-årige René Skovdahl har et godt navn i dansk fodbold, hvor hans far Ebbe i sin tid var en habil spiller i Vanløse.

Men det var dog som mangedobbelt mestertræner i Brøndby, at han for alvor slog sit navn fast, hvilket også bragte ham til den portugisiske storklub Benfica.

- Jeg er glad for at Rene kommer til klubben. Jeg er sikker på at han kan få rykket holdet endnu mere. Vi er på vej ind i en tid, hvor vi i løbet af et års tid skal gå over til fuldtid, siger Anders Theil.