Skal vi ses?

Roskilde Avis - 12. februar 2017 kl. 06:41 Af Caroline Stokholm Clemmensen / Kulturhusbestyrer i Viby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er meget, vi kan være stolte af i Roskilde. Og noget af det, vi kan være særligt stolte af, er dem, som vi bor her sammen med. Fra syd til nord i kommunen er der en stærkt lyst til samle sig om steder, hvor vi i fællesskab gør Roskilde til et særligt dejligt sted at bo og leve. Værdien af den slags fælles mødesteder har aldrig været højere.

Den vigtige øjenkontakt

Internettet ankom med al hast og tilbød nye muligheder for videndeling, handel, service og sociale netværk. Det er til stor glæde for langt de fleste. Ikke længere skal vi stresse over at nå i banken før fire, sidde i telefonkø for at bestille tid ved lægen mandag morgen, specialvarer kan nu bestilles langt fra med et klik, Google står til rådighed 24:7 med svar på alt og når behovet for kontakt til andre mennesker melder sig, så har vi FaceBook allestedsnærværende til vores rådighed.

Sådan, lykken er gjort. Ik? Eller nej, vel... Vi har nemlig behov for at kigge hinanden i øjnene. Psykologien fortæller os, at øjenkontakt er afgørende for, om man kan føle tillid til andre. Og det er gennem tilliden, at vi føler os åbne og accepterede. Så vi er altså nødt til at komme hinanden ved, hvis vi som mennesker og som samfund skal trives. Før internettets fortræffeligheder blev vi mere eller mindre dagen lang tvunget ud i den tillidsopbyggende manøvre, som øjenkontakten angiveligt er.

Mødet om et fælles tredje

Da vi naturligvis stadig har et stort behov for den uformelle kontakt til andre mennesker, har vores fælles mødesteder aldrig været vigtigere. Det er her, hvor vi kan mødes om et fælles tredje, og hvor vi ikke behøver at sætte os selv i spil. Her kan vi bare møde op alene og tage del.

Jeg tænker på bibliotekerne, spillestederne, kulturhusene og alle de andre typer mødesteder, som gør sig gældende og tilføjer en uvurderlig værdi til vores samfund. Den type værdi, som ikke kan opvejes i målsætninger og optællingsmetoder. Og dog. For trivsel kan netop måles på folkesundheden. Både på den korte og den lange bane.

Stedet tæller

Oplevelsesarrangementer i alverdens afskygninger kan være fantastiske til at give ny inspiration, udsyn og indsigt. Der kan rykkes ved nogle grænser og gives noget at skrive hjem om. Det er vigtig næring for sjælen, ingen tvivl om det. Men. Det gør det ikke alene.

Det særligt vigtige ved at have faste mødesteder er, at vi kommer til at opbygge nogle ritualer for at færdes der. Der opstår på den måde en form for genkendelighed, som gør os trygge og intuitivt giver en følelse af at høre til.

Det er faktisk ret lige til...

... så skulle vi ikke bare fortsætte med at komme hinanden ved og glædes over de mange gode mødesteder, som vi har til fælles? Og huske på at kigge hinanden i øjnene, når nu vi ses. Det handler nemlig ikke altid så meget om, hvem du er, eller hvordan du er kommet hertil, men om at du faktisk er her og gider at være her sammen med mig.

