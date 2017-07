Skæbnedag giver rift om studiepladser

- Det kommer helt sikkert til at have en synergieffekt, når vores studerende får lettere ved at møde hinanden og samarbejde på tværs af uddannelser. Det er ikke kun til gavn for vores unge mennesker, men så sandelig også for erhvervslivet og for Roskilde som uddannelsesby, at Erhvervsakademi Sjælland får en samlet adresse til vores faglige og innovative aktiviteter, siger han.