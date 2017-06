Se billedserie Signe Lopdrup foran Festivalens ydmyge hovedkvarter i barakken på Rabalderstræde. Foto: Thomas Olsen

Signe Lopdrup om sin start som Festival-chef: Fyrer et helt års arbejde af på én uge

- Den sværeste del af jobbet er nok, at alle os ansatte og frivillige fra festivalen skal sørge for at få fyret et helt års arbejde og forberedelser af på bare en uge.

Sådan fortæller 49-årige Signe Lopdrup, der i det sidste år har været topchef for Nordeuropas største musik-arrangement med over 100.000 besøgende og mere end 30.000 frivillige. Nu glæder hun sig til, at det snart går løs igen på Dyrskuepladsen.

Når hun skal nævne sin bedste oplevelse lyder svaret:

- Faktisk kan jeg ikke rigtig nævne nogen, fordi der har været så mange. Og den største nok ligger lige foran mig.

Når hun nu ser frem til, at musikken snart bryder løs fra alle scenerne, tænker hun samtidig tilbage på et år med masser af arbejde, som hun dog var forberedt på.

- Jeg har jo været vicedirektør for Henrik Rasmussen i fire år, og det ligger jo i jobbet, siger hun.

Flytter mennesker

Som ændringer fremhæver Signe Lopdrup den endnu stærkere prioritering af, at festivalen skal skabe udviklende fællesskaber, der samtidig kan flytte mennesker.

- Det er vores ambition at udvikle fællesskaber der udfordrer via musik, kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse, fortæller hun.

Hun føler sig godt modtaget i byen som øverste leder for en af Roskildes absolut vigtigste foretagender.

- Jeg er optaget af udviklingen i spændet mellem den lokale forankring og en international begivenhed. Derfor engagerer jeg mig også lokalt og jeg er f.eks. med i den fælles styregruppe med kommunen, hvor vi hver giver en halv million om året til forskellige gode lokale initiativer.

Signe Lopdrup er ligeledes kommet med i arbejdet med at udvikle strategien for 'musikbyen Roskilde'.

- Vi har jo hverken industri, lastbilcentre eller den slags her. Derfor skal Roskilde i høj grad leve af sine uddannelser og kultur, ikke mindst musikken. Det har været dejligt at mærke de høje ambitioner i arbejdet, så der ikke kun fokuseres på de store arrangementer, men også på den konstante indsats, der skal starte tidligt allerede i børneinstitutionerne.

Tid til frivillige

Op til årets festival har det være fremme, at nogle af de foreninger, som udfører centrale opgaver på pladsen, samt det meste madsalg har haft svært ved at skaffe nok frivillige til opgaven. Det vil være alvorligt, da hele det store arrangement kun kører rundt takket være indsatsen fra de 32.000 frivillige hvert år.

- Vi har hørt, at nogle foreninger har haft udfordringer i år, og det er desværre ikke unormalt. Vi hjælper selvfølgelig så godt vi kan og tager derfor også i efteråret initiativ til at understøtte rekrutteringen - det kan vi godt hjælpe bedre på vej, svarer Signe Lopdrup.

Kritikere har foreslået at sætte de frivilliges tvungne arbejdstid ned for at tiltrække flere, men det afviser hun.

- Vi er en meget stor organisation, og det ville alt andet lige betyde mange flere frivillige. I forhold til vores kapacitet vil det være meget uhensigtsmæssigt, både når det gælder den praktiske, men også med ledelse og koordinering.

- En undersøgelse har da heldigvis også vist, at lang de fleste er tilfredse. Næsten 90 procent af de frivillige var klar til at anbefale andre at blive frivillige.

Leder stadig efter hus

Ved sin tiltræden sidste år lovede Signe Lopdrup, at hun ville begynde at lede efter en bolig i Roskilde, så hun endnu bedre kan forstå den by, som hun har så stor en rolle i.

- Desværre er det ikke lykkedes endnu, men jeg er stadig åben for muligheder. Bare det ligger smukt i nærheden af skov og strand, siger hun med et stort smil.

