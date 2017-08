Seniorer med bat

RÆM Bordtennis og Gundsølille inviterer interesserede over 60 år til at komme og prøve bordtennis tirsdag 12. september. Bordtennis byder på masser af god motion, sjov, hygge og fællesskab, og det er nemt at komme i gang med at spille. Bordtennis er faktisk en særdeles velegnet aktivitet, hvis man er kommet på den anden side af de 60 år. Har man lyst til at prøve at spille bordtennis, er der åbent hus hos RÆM Bordtennis i Roskilde-hallerne og i Gundsølillehallen fra klokken 10 til 12 tirsdag 12, september. Roskilde-hallerne finder man på Møllehusvej 15, og bordtennis er i Hal D. Gundsølillehallen ligger på Store Valbyvej 248A.