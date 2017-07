Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Seks gange voldtægt anmeldt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks gange voldtægt anmeldt

Roskilde Avis - 04. juli 2017 kl. 08:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Roskilde Festival har været fredelig set med politiets øjne, er der på et område, hvor der er kommet flere anmeldelser i år end de seneste fem år. Det er voldtægter, hvor der er kommet seks anmeldelser indtil lørdag.

Sent fredag eftermiddag kontaktede festivalvagter politiet med en sag, hvor en 17-årig pige fra Frederiksberg havde det dårligt og måske havde været udsat for et seksuelt overgreb. Hun var øm over hele kroppen, da hun vågnede i sit telt. Hun havde lagt sig efter en formiddagskoncert. Afhøringen af pigen, gav dog ikke nogle indikationer på at der var begået noget strafbart.

I løbet af torsdagen har tre kvinder anmeldt nogle oplevelser til politiet, som efterforskes som voldtægtsager. En 27-årig kvinde fra Vamdrup havde lagt sig til at sove i sit telt ved to-tiden. Da havde hun tøj på, da hun vågnede et par timer senere var hun nøgen.

Samme nat var en 16-årig pige fra København udsat for voldtægt af to jævnaldrende drenge. Hun havde mødt dem tidligere på dagen, og de dukkede uanmeldt op i hendes telt tidligt torsdag morgen. Pigen var i teltet for at pleje sin brandert. Drengene havde klædt hende af, og de havde samleje med hende. Nu er politiet ved at finde ud af, hvem drengene er.

Torsdag aften anmeldte en 16-årig pige fra Jyllinge, at hun lidt tidligere var blevet seksuelt krænket i sit telt. Her havde hun været sammen med en mandlig kammerat, der sov. En anden mandlig kammerat var kommet ind i teltet, han havde sex med hende, selv om hun ikke ville. Det lykkedes for politifolkene at finde frem til en 16-årig dreng fra Espergærde, der nu er sigtet for voldtægt.

Lidt efter klokken 23 fik politiet en anmeldelse om, at en ung pige måske var blevet voldtaget tre timer tidligere. Politiet fik fat i pigen, der fortalte, at hun ved et toiletbesøg tidligere på aftenen havde oplevet, at en mand gik med hende ind på toilettet. Da der blev råbt til manden, at han var på gale veje, forlod han toilettet.

Klokken to natten mellem torsdag og fredag, indløb der en anmeldelse om voldtægt af en kvinde i en bil. Politiet fandt frem til en 26-årig kvinde fra Norge, som kunne være offeret. Hun fortalte, at hun selv havde sat sig ind i en bil med flere mænd i, da de tilbød at køre hende retur til festivalpladsen. Mændene havde dog ikke kørt direkte til pladsen, og på et tidspunkt mente kvinden, at nu havde hun kørt med længe nok. Da hun havde gjort opmærksom på det i stærke vendinger, var hun blevet sat af. Hun havde ikke været udsat for noget kriminelt.

ja-