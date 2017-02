Se fotos: Roskilde dækket af sne: Pas på glatte veje

Roskildenserne vågner op til et landskab, der er dækket af sne efter gårsdagens og nattens kraftige snefald. Sneen begyndte dog hurtigt at tø, men da natten bød på frost, kan det betyde, at vejene kan være glatte visse steder.

Snevejret blev dog knapt så kraftigt som DMI havde varslet hele dagen i går. Og i stedet for at jorden blev dækket med 20 centimeter sne, blev det ved de omkring syv centimeter i Roskilde-området.

I nattens løb har saltvogne og sneryddere være på overarbejde for at holde de store veje fri.

Du kan også se nogle af læsernes billeder her: https://www.facebook.com/roskildeavis/posts/1431732953523880