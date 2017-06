Samlet el-transport giver: Nul diesel-biler til rådhuset

Som et 1-årigt forsøg har Roskilde Byråd besluttet at leverancer til rådhuset skal samles og leveres med el-transport én gang om dagen. På den måde vil kommunen undgå, at op til 10 dieseldrevne lastbiler og varevogne hver dag kommer for at aflevere varer.