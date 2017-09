Sær tanke at dansere gemmer sig i mørket

- Umiddelbart er det en sær tanke for de fleste at lave danse-performance i mørket. Men et stærkt kunstnerisk greb vil give publikum en fysisk oplevelse af menneskelig formørkelse samt en mulighed for at opleve sin verden på nye måder, forklarer kunstner-duoen bag 'Med hånden på hjertet', Catherine Poher og Thomas Eisenhardt.