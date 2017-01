Man skal ringe til politiet med det samme, hvis man har den mindste tanke om, at der foregår et røveri. (Foto: Erling J.)

Sådan stopper vi knivrøverne

Carsten Andersen fra Roskilde Politi forklarer, at hvis man i fremtiden vil stoppe knivrøvere, er det vigtigt, at politiet får besked med det samme.

Også hvis ekspedienterne kun har mistanke om, at noget er galt, som flere havde, da Henrik blev truet til at købe mobiler af tre røvere en eftermiddag i august .- Ring til os med det samme, så vi har en chance for at få fat i røverne. Det er bedre at ringe med en mistanke end slet ikke at kontakte os, opfordrer Carsten Andersen.