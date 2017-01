Joy Mogensen og Annie Larsen ses her sammen ved en tidligere lejlighed. (Foto: Erling J.)

Sådan blev Joy habil til nyt stadion

Roskilde Avis - 26. januar 2017 kl. 03:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden byrådet startede den store diskussion om et nyt stadion i Rådmandshaven, ville Annie Larsen (V) gerne vide, hvordan borgmester Joy Mogensen (S) nu var blevet habil til at deltage i diskussionen og afgørelsen, efter at hun ved et tidligere møde i Økonomiudvalget var gået udenfor døren, fordi hun frygtede at kunne være inhabil.

Borgmesteren svarede, at da hun første gang selv valgte at gå udenfor døren, var det, fordi hendes kæreste Jens Müller på det tidspunkt forhandlede med manden bag projektet om et nyt stadion, entreprenør Hans-Bo Hyldig, om et fælles projekt et helt andet sted.

- I mellemtiden er disse planer opgivet, og derfor er der ikke længere nogen risiko for, at jeg kan være inhabil, svarede Joy Mogensen.

Brask og Hockerup

Derefter tog den radikale Jeppe Trolle ordet og spurgte, om Venstres byrådsmedlem Lars-Chr. Brask kunne være inhabil, fordi han er formand for bestyrelsen i nedrivningsfirmaet Hockerup, som i givet fald skal fjerne den gamle idrætspark.

Brask svarede omgående, at så længe byrådet ikke har vedtaget nogen plan for området i Rådmandshaven, så har FB-gruppen ingen ret til at råde over denne grund. Derfor kan der i øjeblikket slet ikke være noget problem med habiliteten.

Til gengæld var den konservative Lars Lindskov gået udenfor døren inden punktet blev behandlet. Hans kommunikations-firma arbejder nemlig for stadion-entreprenør Hyldigs firma i forbindelse med det store boligbyggeri på det gamle grønttorv i Valby.

tk