Tina Boel er SF?s spidskandidat ved kommunevalget til efteråret og sidder desuden i Sjællands Regionsråd.

Send til din ven. X Artiklen: SF-Roskilde foreslår: Fleksibel arbejdstid i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF-Roskilde foreslår: Fleksibel arbejdstid i kommunen

Roskilde Avis - 06. februar 2017 kl. 10:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SF-Roskilde foreslår fleksible arbejdstider for kommunens ansatte

Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer ikke nødvendigvis er det, der passer dem bedst.

Derfor foreslår SF i Roskilde nu, at kommunens medarbejderne skal have bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid individuelt, så den passer til deres egne ønsker og behov.

Med forslaget vil SF give medarbejderne mulighed for at skrue op og ned for arbejdstiden alt efter deres aktuelle livssituation og på den måde opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv.

- Vi ønsker at give mulighed for en mere fleksibel indretning af medarbejdernes arbejdstid. Mennesker er forskellige og befinder sig i forskellige faser i livet. Nogle har i perioder behov for mere tid i hverdagen, imens andre gerne vil arbejde og tjene lidt mere. Alligevel har vi indrettet arbejdslivet sådan, at alle mennesker i vores samfund som udgangspunkt arbejde nøjagtigt det samme antal timer, hele deres arbejdsliv, det vil vi gerne ændre på, og da det lige nu er opstået i flere kommuner, synes SF også at vi skal se om den ide også vil bære igennem i Roskilde siger Birgit Petersen, SF's byrådsmedlem., som vil foreslå at byrådet beslutter at lave et projekt, hvor man afprøver modellen i Roskilde.

Forsøgsordning

Hun har sammen med SF's spidskandidat til det kommende valg, Tina Boel, arbejdet med forskellige modeller til større fleksibilitet og i første omgang fremsætter Birgit Petersen et beslutningsforslag til Byrådet, hvor partiet foreslår en forsøgsordning på udvalgte arbejdspladser i kommunen. Der skal blandt andet skabe klarhed over, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk.

De indhøstede erfaringer fra pilotforsøget skal så bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for alle kommunens medarbejdere.

- Vi ved fra en lignende forsøgsordning i Københavns Kommune, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Der er også generelt stor opbakning til større fleksibilitet i ansættelsesforholdet, forklarer Tina Boel.

Hun understreger, at som kommunens største arbejdsplads er det politikernes ansvar at sikre, at medarbejderne har et godt arbejdsliv med den rigtige balance mellem arbejde og fritid:

- Vi tror på, at fleksible arbejdstider vil give flere engagerede og glade medarbejdere, som samtidig bliver mindre syge, stressede og nedslidte. Det er til gavn for alle.