S-ordfører til V-leder om erhvervspolitik: Udbud er bedst

Roskilde Avis - 21. juni 2017

- Udbud til private aktører er den bedste løsning til at sikre, at opgaven med erhvervsfremme og turisme for Roskilde bliver løst bedst muligt. De tidligere erfaringer med at udføre denne opgave indenfor kommunens egne døre har ikke været den rette løsning.

Sådan siger Karim Arfaoui (S) til Venstres leder Bent Jørgensen. S-ordføreren er fortsat overrasket over, at Venstre på sidste møde i byrådet sammen med DF pludselig stemte for et forslag fra Enhedslisten, om at kommunen selv skulle overtage opgaven igen. Det blev vedtaget, da der manglede en SF'er og en socialdemokrat under dette punkt, så det normale flertal var væk.

- For os er det vigtigt at høre alle parter, så byrådet og de organisationer, der er med i Erhvervsudvalget, står sammen om at fremme kommunens erhvervs- og turistfremme. Vi foreslog derfor, at kommunen også selv om med et kontrolbud for at imødekomme Venstres bekymring om, hvorvidt de private tilbud ville være gode nok.

Karim Arfaoui afviser samtidig Bent Jørgensens kritik, om at S i Roskilde Byråd som det store borgmester-parti har været alt for passive og uinteresserede i at løse denne sag.

- Vi har arbejdet med dette område i kommunens Erhvervsudvalg, hvor jeg oplever, at Lars Lindskov (K) er en god og samlende formand.

- Vi har gjort en lang række ting på erhvervsområdet allerede, eksempelvis afskaffet byggesags-gebyrer, nedsat dækningsafgift, gjort erhvervslokalplaner mere fleksible og inddraget alle parter for at få det bedste input.

- Roskilde har gode muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, både faglært og akademisk og har herudover en stærk klynge af uddannelsesinstitutioner. For os er det derfor naturligt, at vi fokuserer på mindre pladskrævende og specialiserede virksomheder, da vi ikke har store erhvervsområder som eksempelvis Ballerup, Ringsted og Høje Taastrup.

Samtidig er Karim Arfaoui skeptisk overfor Bent Jørgensens forslag om at bruge yderligere en million på erhvervs-området:

- I en tid hvor staten bliver ved at med begrænse midlerne til kommunerne, mener vi, at vi i det kommende budget bl.a. bør fokusere på kommunens kerneydelser, på boliger til alle, på trafiksikkerhed og på at understøtte de lokale fællesskaber.

- V-forslaget ville binde 1 mio. kr. ekstra om året, inden vi havde det overordnede billede af næste års budget. Det ville være forkert, da vi oplever at folk er bekymrede for trafiksikkerheden og generelt ønsker mere velfærd og bedre idrætsfaciliteter til gavn for eksempelvis børnene, de ældre og vores stærke fællesskaber i sports- og idrætsklubberne.