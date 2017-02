Cyklistbanen er kommet ud i rundkørslen på Møllehusvej, hvilket har gjord vejbanen bred. Det benytter nogle bilister til at køre ekstra stærkt.

Rundkørsel er stadig farlig: Cyklister og bilister oplever stadig farlige situationer

Roskilde Avis - 21. februar 2017 kl. 05:49 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rundkørslen på Møllehusvej og Helligkorsvej hører stadig til byens trafikale sorte pletter, selvom den i sommer fik sig en overhaling, der skulle gøre den mere sikker.

Alligevel opstår der regelmæssigt farlige situationer blandt cyklister og bilister. For det meste slipper de involverede med skrækken, men det er ikke alle, der er lige heldige.

Søndag aften i sidste uge gik det ud over en 57-årig kvinde, der kom cyklende i rundkørslen. En bilist ramte kvinden, hun væltede og slog hovedet. Hun blev derfor kørt på Rigshospitalet og indlagt.

Flere trafikanter har fortalt til Roskilde Avis, at de ofte oplever farefulde situationer blandt cyklister og bilister, og de må køre derfra med hurtigt bankende hjerte.

Specielt er de bange for, at der sker noget med de mange skolebørn, der færdes på stedet.

Uoverskuelig rundkørsel

Da rundkørslen sidste år blev bygget om, var det for at gøre en af byens trafikale mest sorte pletter mere sikker for blandt andre de mange skolebørn fra blandt andre Sct. Jørgens Skole og Tjørnegårskolen. De tager dagligt turen til skole, hjemmet eller klubben, der ligger på Kildegården.

Rundkørslen blev gjort mere sikker ved at gøre den mere uoverskuelig var forklaringen dengang. Det skulle få bilisterne til at sænke farten for at se sig bedre for.

Det skete ved at gøre forhøjningen i midten højere og fjerne den forhøjede cykelsti og i stedet få cyklisterne ned i niveau med kørebanen.

Cyklister og motorkøretøjer bliver i dag adskilt af en hvid streg.

Ræser i rundkørsel

Flere vælger da også at køre langsomt ud i rundkørslen for at tjekke trafikken.

Mens andre bilister udnytter den brede kørebane i rundkørslen til at ræse rundt i, når de alligevel har fået fart på ned ad Fælledvej.

Det sker også stadig ofte, at bilister overser cyklister, når de drejer ud af rundkørslen.

I år er der sat penge af til, at eleverne fra Sct. Jørgens Skole skal få en sikrere skolevej, når de skal til Klub Kildegården, fordi rundkørslen er utryg og meget befærdet.

Derfor bliver der konstrueret en helle på Møllehusvej ved Ahornvej og en hævet flade eller et gennemgående fortov på Helligkorvej ved Kildehusvej.

