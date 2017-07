Send til din ven. X Artiklen: Roskildes turistchef er træt af: Trist hærværk i centrum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskildes turistchef er træt af: Trist hærværk i centrum

Roskilde Avis - 05. juli 2017 kl. 10:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes turistchef, direktør Jens Müller fra Erhvervsforum, er godt træt af det voksende hærværk i centrum af Roskilde.

- Vores installation under festivalen på Hestetorvet - en oplevelsestunnel kaldet "Reaction and Refraction" - , har været udsat for hærværk, i form af spark og brændemærker.

- Da jeg gik på arbejde her til morgen, så jeg at flere butiksvinduer også var blevet sparket ind, blandt andre hos Cream i Skomagergade.

- Jeg forstår simpelthen ikke denne trang til at ødelægge for ødelæggelsens skyld. Hærværket på vores installation og ødelagte butiksruder, kommer jo også i forlængelse af vandalisering af skulpturen af Lise Nørgård og H.C. Andersens stok, der kun overlevede et par dage.

- Kan det virkeligt være rigtigt at vi skal til at sætte overvågningskameraer op over det hele, bare for at beskytte vores by inventar, skulpturer osv. siger Jens Müller til Roskilde Avis.