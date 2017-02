Under konflikten i 2013 mødtes borgmester Joy Mogensen med de lockout?ede lærere, men kommunen har ikke kunnet blive enige med deres fagforening om en ny lokal arbejdstidsaftale. (Foto: Erling J.)

Roskildes lærerforening: Derfor får vi ingen aftale

Roskilde Avis - 10. februar 2017 kl. 13:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene i Roskildes folkeskoler har ret til god undervisning.

Alt for mange forældre oplever alt for ofte, at børnene bliver undervist af vikarer, eller at klassen igen skal have ny lærer, fordi den sædvanlige stopper.

Det mener Roskilde Lærerforening ikke er tilfredsstillende. Hovedårsagen til disse turbulente vilkår hænger sammen med et stærkt stigende pres på arbejdsmiljøet, hvor lærerne dagligt konfronteres med et misforhold mellem egne professionelle ambitioner og de arbejdsvilkår man tilbydes. Følgen er, at flere bliver syge, skifter job og/eller helt forlader jobbet som lærer.

Ingen har gavn af disse forhold. Hverken børn, forældre, ledere eller lærere. I mange kommuner omkring Roskilde, har kommune og lærere i fællesskab aftalt rammer, der medvirker til sikring af god undervisning og rimelige arbejdsvilkår, som fastholder raske og dygtige lærere.

Desværre er det ikke lykkedes at lave sådan en aftale i Roskilde. Trods tilsyneladende gode politiske intentioner i løbet af efteråret og trods Roskilde Lærerforenings vilje til at nå et økonomisk bæredygtigt resultat, viste det sig, at de politiske udmeldinger ikke var bæredygtige.

Tilbage står spørgsmålet om, hvordan Roskilde Kommune vil tiltrække og fastholde dygtige lærere, når man ikke vil lave en fair aftale, der giver lærerne en tydelig ramme og ro til at fokusere på at levere god undervisning? Svaret blæser i vinden.

Ærgerligt for alle i og omkring folkeskolen, voldsomt frustrerende for de engagerede lærere og dybt foruroligende for folkeskolen i Roskilde.

På vegne af lærerne i Roskilde, Kredsstyrelsen

Roskilde Lærerforening