Se billedserie De unge brydere demonstrerede deres færdigheder på scenen foran en fyldt Roskilde-hal.

Send til din ven. X Artiklen: Roskildes idrætsfest viste: Indgangen gennem sporten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskildes idrætsfest viste: Indgangen gennem sporten

Roskilde Avis - 27. januar 2017 kl. 23:00 Af Torben Kristensen Foto: Per Rudkjøbing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sporten er en helt afgørende indgang til samfundet, fordi den kan samle og integrere folk, som ellers har svært ved at falde til eller finde ud af det.

Den kendsgerning blev på ny demonstreret fredag aften, da 500 aktive og ledere fra idrætten var samlet med mange andre repræsentanter for byen til den store årlige fest i Roskilde-hallerne.

Et af højdepunkterne var da fire unge fra brydeklubben viste deres færdigheder på scenen med at demonstrere kast og fald. Blandt dem var også de to unge indvandrere Mehdi og Wadi, som i denne sport havde set muligheden for at realisere sig selv.

Inden havde jeg mødt dem udenfor festsalen, hvor de med lys i øjnene stolt fortalte om, at nu skulle de op vise hele Roskilde, hvad de havde lært.

Gymnastik-eleven

Den samme pointe blev slået helt fast, da aftenens sidste prismodtager gymnasten Kasper Veje Jakobsen fra Roskilde TeamGym takkede for prisen fra Roskilde Handelskole, hvor han i øvrigt selv går i 3. g.

Han fik udmærkelsen for sine egne præstationer, men også fordi han træner andre børn og unge i sin sport:

- Nu interesserer jeg mig også for filosofi og har tænkt over: Hvad får mig til at stå op og morgenen og køre langt for at træne de små i et par timer, før jeg selv skal i gang gennem yderligere tre timer for selv at blive dygtige til min sport og i gang med min skole.

- For mig er det ønsket om at give noget videre til det fællesskab, som vi alle har brug for i vores samfund, sagde den unge gymnasieelev og gymnast.

Hans bemærkninger stod tilbage som en passende konklusion på aftenens sportsfest, der heldigvis fortsat er et samlingspunkt for Roskildes idræts- og foreningsliv.