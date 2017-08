Se billedserie Prisen for de nuværende p-pladser ved siden af det kommende parkeringshus på Sortebrødre Plads er nu vokset så meget, at det kan betale til udbygningen andre steder i kommunen.

Roskildes budget 2018: Sortebrødre Plads betaler for Viby og Trekroner

Roskilde Avis - 27. august 2017 kl. 00:58 Af Torben Kristensen

Roskilde kan tjene 30 mio. mere end forventet ved at sælge p-pladsen på Sortebrødre Plads mellem den nye Superbrugs og Dr. Margrethesvej til boliger og erhverv, og da prisen på andre grunde også er steget, giver det kommunen en ekstra indtægt på 50 mio. Disse penge skal nu bruges til en tiltrængt udbygning af centrum i Viby og en nødvendig udvidelse af Trekroner Skole.

Takket være disse ekstra indtægter til nye anlæg, undgår Roskilde også at skære ned på børneområdet, skolerne og de ældre, som der ellers var lagt op til tidligere i år.

Sådan lyder et par af de vigtigste punkter i Roskildes budget for 2018, som fem partier præsenterede ved et pressemøde lørdag eftermiddag, efter at de havde forhandlet gennem mere end 20 timer frem til natten mellem fredag og lørdag. Bag det nye budget står Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale og Konservative med ialt 25 ud af byrådets 31 mandater.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der hver har tre pladser i byrådet, valgte af forskellige grunde at stå uden for budgettet.

Viby og Trekroner

Borgmester Joy Mogensen (S) var særdeles tilfreds med at kunne præsentere et så bredt politisk forlig før efterårets kommunevalg.

- Når så mange partier nu er enige om dette udmærkede budget, kan borgerne også regne med, at det bliver gennemført af et flertal i det kommende byråd efter nytår.

- Jeg er glad for, at kommunen fortsat har overskud på det almindelige driftsbudget. Når vi nu tager nogle penge ud af kassen til flere store byggerier, er det engangs-udgifter, som vi også finansierer med engangs-indtægter. Det ville derimod være helt forkert at bruge indtægter fra grundsalg, som vi kun får én gang, til driftsudgifter, som fortsætter år efter år.

- Vi har investeret kraftigt i at udvikle Roskilde gennem flere år, men samtidig har vi alligevel en stærk økonomi, mente borgmesteren.

Viby-området får i de kommende år op mod 1.000 nye boliger, og derfor skal stationsbyen i den sydlige del af kommunen udbygges med nyt torv, bibliotek og eventuelt lægehus.

I den nye bydel Trekroner vokser befolkningen og specielt børnetallet kraftigt, og derfor er den nye skole allerede blevet for lille, selv om den er blevet udvidet. Med det nye budget får Skole- og Børneudvalget penge til at starte en større udbygning, end der ellers var lagt op til.

Roskilde kommune, der har en omsætning på 6,5 mia. og henved 7.000 ansatte, regner med fortsat at kunne gennemføre en årlig effektivisering, som giver op mod 20 mio.

Samtidig er der blevet råd til forbedringer både i børneinstituionerne, på skolerne, cykelstier, veje og når det gælder kommunens erhvervsindsats, som næsten fordobles med ekstra 5 millioner kroner.

Bedre samarbejde

- Jeg ser denne brede aftale som oplæg til et bedre samarbejde i byrådet, end det til tider har været tilfældet i den sidte tid. Alle partierne i dette budget-forlig har formået at samarbejde om et godt resultat. Det lover også godt for udviklingen i Roskilde efter kommunevalget, mente Joy Mogensen.

Hun roste samtidig både Enhedslisten og Dansk Folkeparti for undervejs i forhandlingerne at være kommet med gode ideer, selv om de til sidst valgte at stå udenfor.