Roskildes borgmester ønsker en fredelig by og advarer: Mod religiøst opgør

Borgmester Joy Mogensen advarer imod vold ved lørdagens demonstrationer mod- og for Roskildes nye moské: - Så falder man i fælden fra dem, der ønsker had mellem religioner og befolkningsgrupper. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde Avis - 10. juli 2017 kl. 00:07 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Roskildes styrke har hidtil været, at vi alle har kunnet leve i et godt og fredeligt smarbejde, uanset politisk overbevisning, religiøs tro, hudfarve eller andre forskelligheder. Derfor vil jeg opfordre alle ti l stadig at sikre denne gode sameksistens, der har sikret os en dejlig kommune.

Sådan siger Joy Mogensen (S), efter at Dagbladet lørdag kunne meddele, at foreningen 'Stop Islamiseringen af Danmark' lørdag den 15. juli har bebudet en demonstration foran Roskildes nye moské i Allehelgensgade 11.

'Hverken moskeer eller minatreter hører hjemme her - med mindre Danmark skal være islamisk', hedder det fra denne organisation, som dog ikke har nogen lokale repræsentatner.

- Jeg har lagt mærke til, at det er folk udefra, der nu søger at ødelægge vores fredelige samarbejde' mellem alle i Roskilde. Men det skal de ikke have held med, og jeg vil opfordre alle til ikke at lade sig provokere, siger Joy Mogensen.

Religiøs fælde

Borgmesteren er bekymret for, at den langt større moddemonstration, der er indkaldt for at bakke op om de lokale muslimers ret til at opføre et samlingssted, kan blive ødelagt af 'ballademagere fra København' eller andre udefra, hvis arrangørerne ikke passer ekstra godt på.

- Så vil budskabet om had og opgør mellem religionerne jo på en måde få ret, og derfor vil det være meget dumt at falde i denne fælde, siger Joy Mogensen.

Moddemonstrationen, der støttes af en række lokale organisationer, er planlagt til at gå fra Hestetorvet til Hestetorvet.

Lovligt byggeri

Joy Mogensen fremhæver samtidig, at den kommende nye moske i baggården ved Allehelgensgade 11 er et helt lovligt byggeri, som er godkendt af hele byrådet - undtagen DF.

- Nogle påstår, der nu skal indkaldes til bøn med høje råb fra en minaret, men det er også en falsk nyheder. Det er der nemlig ikke givet tilladelse til.

- Vi skal i stedet være glade for, at Roskildes muslimer nu får et fint samlingssted, hvor de kan dyrke både kultur og tro under godef forhold.

- For mig er det også meget vigtigt, at de selv har skaffet pengene til deres byggeri. De har afslået tilbud om økonomisk støtte fra kræfter udefra, der så ville bestemme over dem. Det er et godt tegn på, at de også er gode borgere i vores lokale demokrati, siger Joy Mogensen.

